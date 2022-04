(Agenzia Vista) Kiev, 09 aprile 2022 - "Le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla stazione di Kramatorsk, 38 persone sono morte sul posto, altre 12 in ospedale durante la giornata. Abbiamo perso 5 bambini. Dozine di feriti gravi sono in ospedale, questo è un altro crimine di guerra della Russia", così Zelensky in un video. /