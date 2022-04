Zelensky: "Le sanzioni servono a motivare la Russia verso la pace"

(Agenzia Vista) - Kiev, 21 Aprile 2022 - "L'Unione Europea sta attualmente preparando un sesto pacchetto di sanzioni. Ne abbiamo discusso oggi con Charles Michel. Stiamo lavorando per renderlo davvero doloroso per la macchina militare russa e per lo Stato russo nel suo insieme. Sottolineo in tutti i negoziati che le sanzioni sono necessarie non come fini a se stesse, ma come strumento pratico per motivare la Russia a cercare la pace". Così Zelensky in un video postato sui social.