(Agenzia Vista) Kiev, 06 aprile 2022 - "Hanno anche bloccato tutti i nostri porti marittimi insieme alle navi che avevano già carichi agricoli per l'esportazione. Perché stanno facendo questo? Perché per loro anche la fame è un'arma. Un'arma contro di noi, gente comune, come strumento di dominio", così Zelensky al Parlamento irlandese. /