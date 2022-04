Zelensky: "Siamo stati ascoltati, arrivate armi che ci servono"

(Agenzia Vista) Kiev, 23 aprile 2022 - "Sono grato a tutti i nostri partner che finalmente ci hanno ascoltato e ci hanno fornito esattamente ciò che avevamo chiesto. Perchè sappiamo per certo che con queste armi saremo in grado di salvare migliaia di vite e saremo in grado dimostrare agli occupanti che il giorno in cui dovranno lasciare l'Ucraina si avvicina", così il Presidente ucraino Zelensky.