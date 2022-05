- Il Ministero degli Esteri russo ha aggiornato l'elenco degli americani che non sono graditi in Russia come risposta ad azioni ostili degli Usa tra cui le sanzioni. Tra i personaggi presenti c'è il presidente Biden col figlio Hinter, la vicepresidente Kamala Harris, il capo della Cia William Burns e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, oltre all'attore Morgan Freeman. Esclusi i Repubblicani Trump e McConnell ed i giornalisti della Fox.