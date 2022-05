A Bari la prima maratona di imprenditori e lavoratori

BARI - Sarà presentata a Bari nella sede di Confindustria Bari e Bat (Via Amendola 172/5) mercoledì 4 maggio alle 10,00 la prima edizione della BARI MED MARATHON, la prima 21 km del capoluogo dedicata ai 22 Paesi del Mediterraneo, organizzata da La Fabrica di Corsa in partnership con la Sezione Sanità di Confindustria Bari BAT.Nell’ambito della Bari Med Marathon sarà presentata la FACTORY RUN, la prima corsa in Italia dedicata alle imprese e ai lavoratori, nata per promuovere forme di welfare aziendale attraverso lo sport.Alla Conferenza stampa interverranno Antonio Decaro Sindaco di Bari, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e BAT, Annabella Cascione Presidente della Sezione Sanità di Confindustra Bari Bat, Massimo Salomone Segretario Generale Corpo Consolare di Puglia-Basilicata-Molise, Pierdavide Losavio Presidente de La Fabrica di Corsa.