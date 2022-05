(via Happy Casa Brindisi fb)

In A 1 di basket maschile l'americano Harrison Damon D'Angelo si e' infortunato riportando la rottura del tendine d' achille. Per l'americano la stagione e' finita. Harrison ha ringraziato i tifosi dell' Happy Casa. Ha dichiarato: "Sono contento per il supporto ricevuto da tutti, spero di guarire presto".