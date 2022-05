A Castellana Grotte lo 'Sport Open Day'

CASTELLANA GROTTE (BA) - Lo sport quale veicolo dei valori fondamentali della persona e di sviluppo di un modello di rapporti basati sul rispetto delle regole e sulla cooperazione, ma anche come un percorso di integrazione, inclusione sociale, crescita dell’individuo e con esso dell’intera comunità.Con questo spirito l’Amministrazione comunale di Castellana Grotte ha organizzato per domenica 29 maggio 2022 lo “Sport Open Day”, una manifestazione aperta a tutte le associazioni sportive operanti sul territorio nel corso della quale, nelle aree verdi della Villa Comunale “Tacconi” e dei Giardini “Aldo Moro”, potranno essere mostrate alla cittadinanza le diverse discipline allo scopo di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche delle molteplici attività sportive che si possono praticare in città.La giornata sarà divisa in due momenti, una di mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.00) e uno di pomeriggio (dalle ore 16.30 alle ore 19.00), e vedrà la partecipazione delle seguenti associazioni sportive: Insieme in Movimento, Gym Rebels, Star Dance, Artinscena, Un dente in più, Apulia Fit Walking, Passito Bailante, Freedogs atletica Castellana e Apulia Treck che sarà presente con un gazebo per la distribuzione di materiale informativo.La manifestazione sarà anche l’occasione per consegnare il premio “Una vita per lo sport”, quest’anno alla sua prima edizione. Il riconoscimento simbolico, conferito a chi ha saputo incarnare, fuori e dentro il campo, gli ideali più profondi dello sport ed è diventato un esempio positivo per le giovani generazioni, sarà dedicato alla memoria di Andrea Mastellone.