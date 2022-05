A Lecce il 'Festival delle Catastrofi e di altri Passaggi Generativi'

Un convegno gratuito rivolto a professionisti da una parte, laboratori ed esperienze artistiche rivolte alla cittadinanza dall’altra hanno il fine comune di coinvolgere concretamente le persone a riflettere e praticare insieme su come sia possibile trasformare le crisi che ci coinvolgono (la pandemia, la guerra, la crisi economica, climatica e personale) in opportunità di cambiamento.





Intorno al Tavolo Specchiante Love Difference del Pistoletto, diversi laboratori pensati per bambini, ragazzi ed adulti, le interviste agli imprenditori locali, i momenti di scambio scientifico e culturale offrono l’occasione di ricercare insieme gli strumenti per emergere dalle difficoltà: grazie alla psicoanalisi, tutte le attività proposte creano momenti di elaborazione dell’attuale dramma sociale, coltivando l’ottimismo necessario per la rinascita sociale, economica e culturale.





Arte, Psicoanalisi e Scienza insieme per invertire la rotta ed andare incontro ad un mondo rigenerato, grazie alla collaborazione delle seguenti realtà territoriali: Alibi – Artisti Liberi Indipendenti; Ventinovenove Soc Coop Impresa Sociale; BandaBendata; Bel Tango Lecce; Edizioni La Meridiana; Ass. 2HE- Prog. IO POSSO; LeRadiciLeAliarciragazzi; ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. di Lecce. Il Festival ha ricevuto inoltre il patrocinio di: Provincia di Lecce, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima Consiglio Nazionale delle Ricerche ISAC- CNR, AIPPI, Il Nodo Group, Teatro Pubblico Pugliese.





Ed è sostenuto anche da: BCC Terra d’Otranto, La Pagghiara Società Agricola Ss, Centro Biolab, Società Maiora, DDM informatica, Destination Makers, Locopress, La Locanda, Comune di Collepasso, Comune di Carpignano, Thema Immobiliare Vacanze s.r.l., Alessandro Marra, Tipografia Amato, AS – Flower Design, Tenuta Manelli. Il convegno ha ricevuto accreditamento per 10,5 crediti ECM per le professioni sanitarie e 24 crediti formativi per gli assistenti sociali. Avviato accreditamento formativo anche per gli avvocati. La conferenza stampa dell’evento si terrà il 6 Maggio p.v. alle ore 10:30 presso Ex Convitto Palmieri a Lecce. Per informazioni e iscrizioni: info@centropsifia.it - www.centropsifia.i

LECCE - Laboratori, eventi culturali, approfondimenti tematici, interviste, serate di danza e teatro dal 9 al 18 Maggio a Lecce intorno all’installazione artistica Love Difference di Michelangelo Pistoletto, presso l’ex-Convitto Palmieri. Ideato ed organizzato dalla Cooperativa Sociale Psifia, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce, l’Università del Salento e le realtà imprenditoriali locali, il Festival sarà il contenitore di una serie di eventi culturali e scientifici, che hanno l’obiettivo di far sperimentare alla cittadinanza le opportunità delle catastrofi, facendo emergere da esse nuove possibilità di socialità.