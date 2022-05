Come diventare istruttore di nuoto: quali sono i requisiti?

I requisiti per diventare istruttore di nuoto

Come si ottiene questo brevetto

Come svolgere questa professione

Per diventare istruttore di nuovo occorre seguire un percorso formativo grazie al quale si potrà avere l'occasione di intraprendere questa carriera particolare. Ecco come riuscire a ottenere un risultato ottimale e in grado di rispondere adeguatamente alle proprie esigenze.L'istruttore di nuoto è una figura professionale che ha il compito di offrire un servizio accurato, ovvero fare in modo che le altre persone possano imparare a nuotare correttamente senza particolari problemi. Per questo motivo il professionista che intende ricoprire questo ruolo lavorativo deve necessariamente essere in possesso di determinati requisiti fisici e psichici.In primo luogo occorre che la persona in questione sappia nuotare perfettamente nei diversi stili, non abbia mai riportato condanne penali e soprattutto goda dei diritti civili nonché sia in possesso della capacità di intendere e volere. Ovviamente occorre anche possedere il brevetto da istruttore di nuoto, documento fondamentale per svolgere tale professione.Affinché si possa diventare istruttori di nuoto riconosciuti a livello nazionale occorre seguire l'apposito corso che permette ai futuri istruttori di apprendere tutte le diverse nozioni che sono tipiche di tale mestiere e le possa applicare senza alcuna difficoltà.In questo caso il corso serve per far capire ai corsisti come comportarsi per insegnare a nuotare alle altre persone, sia giovani che adulte e fare in modo che ogni lezione possa essere svolta in un ambiente sicuro.Molto importante anche l'allenamento fisico, visto che l'istruttore deve essere in grado di intervenire in caso di pericolo e ovviamente agire tempestivamente con mente lucida.Grazie al corso e ai vari mesi di tirocinio, nonché al superamento delle diverse prove teoriche e pratiche, è possibile conseguire questo particolare titolo, il quale permette al corsista di mettere a frutto le conoscenze apprese durante il corso e trasmetterle agli studenti che intendono imparare a nuotare.Per svolgere la professione di istruttore di nuoto è possibile intraprendere due strade, ovvero quella che consiste nell'essere assunti dal proprietario di una piscina oppure come freelance.Nel primo caso viene stipulato un contratto di lavoro esclusivo che permette allo stesso istruttore di avere uno stipendio mensile in base alle ore di lavoro svolte presso la piscina.Nel secondo caso, invece, l'istruttore di nuoto potrà insegnare a singoli allievi o a piccoli gruppi di privati e verrà retribuito da questi ultimi in base alle sue tariffe.Chi sceglie la libera professione deve svolgere un passaggio obbligatorio: l’apertura della partita IVA e, per ottenere tale obiettivo, è utile rivolgersi ad esperti del settore fiscale . Una soluzione low cost è data da Fiscozen , un servizio che permette ai futuri insegnanti di poter svolgere tutte le procedure a basso costo (attivazione P. IVA, pagamento imposte, ecc.).