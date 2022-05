Air Show '22, Bari tra cielo e mare

Nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono di Bari San Nicola, la rassegna aerea sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione dell'Aereo Club di Bari. Seguirà una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell'84mo Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15mo Stormo di Cervia, in collaborazione con i veivoli e le unità navali della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera.





La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. A seguire, vi saranno i sorvoli dei veivoli della linea addestrativa delle scuole di volo dell'Aeronautica Militare dipendenti dal Comando delle Scuole con sede a Bari e degli Stormi del territorio pugliese.





Nello specifico, sono presenti i sorvoli dell'MB 339 e T-346A del 61mo Stormo di Galatina (Le), dell'Eurofighter2000 del 36mo Stormo di Gioia del Colle (Ba) e dell'F-35 Lightning del 32mo Stormo di Amendola (Fg). Questo nutrito antipasto aeronavale precederà l'esibizione delle Frecce Tricolori, le cui manovre acrobatiche saranno dirette dal Comandante Tenente Colonello Stefano Vit.





Inoltre, dal 7 all'8 maggio sarà allestita sul piazzale antistante il Comando Scuole dell'Aeronautica militare Terza Regione Aerea di Bari, un'area espositiva/informativa/editoriale con un simulatore di volo delle Frecce tricolori, un cockpit dell'AMX, stand informativi/promozionali dell'Aeronautica Militare e dell'Aereo Club di Bari.

E' il maggio del 1987 quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale viene designata "Ambasciatrice di San Nicola" dai frati domenicani. Meglio nota con la definizione semplificata di Frecce Tricolori, a trentacinque anni dalla sua prima esibizione nel cielo di Bari, chiuderà il "Bari San Nicola Air Show 2022", programmato dall'Aero Club di Bari, dal Comune di Bari e dall'Aeronautica militare a partire per le ore 16 di domenica 8 maggio 2022.