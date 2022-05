Aiways U5: la prova

CIVITANOVA MARCHE – Arriva un nuovo brand in Italia: si chiama Aiways ed è importato dal Gruppo Koelliker, storico importatore di marchi auto diventati di importanza primaria sul mercato auto italiano. Il primo mezzo che Aiways presenta in Italia è il crossover elettrico U5. Questo veicolo equipaggiato con 1 Motore Elettrico da 204 cv, negli allestimenti X-Cite o Prime.Esternamente la U5 ha dimensioni medio-grandi (4,68 m x 1,86 m), ha un corpo vettura moderno che si contraddistingue per le linee pulite ed eleganti. Il frontale è molto particolare con i gruppi ottici che si allungano verso i passaruota, mentre l’alloggiamento per la ricarica è posto in uno sportellino sotto uno dei due fari. Molto moderna, come il resto della vettura, è la coda. Linee tese si fondono con forme muscolose e creano un dinamismo sportivo accentuato dal grande gruppo ottico che si estende sotto il lunotto da una parte all’altra del paraurti.L’interno, molto elegante e raffinato, presenta un cruscotto minimal, dove troviamo: il quadro strumenti LCD diviso in tre parti, che permette di avere in modo chiaro e immediato tutte le informazioni su viaggio, stato batteria etc; il touchscreen LCD da 12,3” che permette di accedere alle funzioni chiavi come navigazione, bluetooth, musica, app etc., Nel tunnel centrale, altro sistema touchscreen per il climatizzatore, seguito dalla rotella del cambio automatico, il tasto del freno a mano elettronico, il tasto dell’autoparking e due comodi portabicchieri.Ed ora è il momento del test drive: la Aiways U5 guidata è stata la Prime da 46496 €. Con l’arrivo in Italia di Aiways, si amplia la possibilità di scelta di brand che producono prodotti a trazione elettrica, con autonomia aumentata rispetto ai primi modelli usciti qualche anni fa (la U5 è stimata di 400 km di autonomia). Il nuovo prodotto è intuitivo nella guida e nei comandi: non ha tasto di accensione; si sale; si imposta la marcia con la rotella del cambio automatico e si parte per un viaggio nella green motion & emotion. Ampio è lo spazio a bordo dell’arioso abitacolo grazie al grande tetto in vetro che permette alla luce di entrare ed illuminare l’interno. Prestazionalmente la U5 ha un ottimo motore elettrico da ben 204 cv che assicura ottime prestazioni, una buona autonomia di 400 km e sopratutto, con colonnine di ricarica fast, si ricarica in soli 35 minuti (20%-80%).Infine il listino prezzi: per la X-Cite occorrono 43250 €, per la Prime occorrono 45500 € (Elettrico).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata durante l’evento di presentazione del Brand Aiways, insieme ai piloti di “Quattroruote C’è”, presso la Concessionaria Aiways – Fiat – Lancia – Abarth – Dacia – Renault “Tombolini Motor Company” a Civitanova Marche