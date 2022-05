Presidente Duma pronto a sequestrare beni dei paesi nemici

(via kremlin.ru)

- "La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che consente il trasferimento in Ucraina di beni congelati di società e cittadini russi. Si è creato un pericoloso precedente, che dovrebbe avere un effetto boomerang negli stessi States". Con questa dichiarazione su Telegram il presidente della Duma Volodin ha parlato delle conseguenze di tale provvedimento, con sequestri beni che si trovino in Russia di aziende da "paesi non amici".