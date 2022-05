Ancora bombe su Azovstal, altri civili lasciano l'acciaieria

(Drop of Light/Shutterstock)

KIEV - Sono riprese alle 7:00 (le 6:00 in Italia) le evacuazioni dei civili ucraini dall'impianto di Mariupol. A renderlo noto il Consiglio comunale della città, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Gli autobus partono dal centro commerciale di Port City. "Non ci posso credere. Due mesi di buio".sorride e si porta le mani sul volto. Lei è tra i circa 100 civili che ieri sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol e la sua testimonianza viene raccontata in un video della Bbc. "Non abbiamo più visto la luce del sole, avevamo paura", prosegue la donna, che ha parlato ai reporter nel villaggio di Benzimenne, nell'Ucraina orientale sotto il controllo russo.Nella notte, però, i russi hanno lanciato nuovi attacchi contro l'acciaieria.Nella regione Belgorod, in Russia, sono state registrate altre due esplosioni.visiterà Romania e Slovacchia."L'Italia è in prima fila tra chi promuove sanzioni anti-russe: per noi è stata una sorpresa", ha detto ieri sera il ministro degli Esteri russointervistato a 'Zona Bianca' su Rete 4. E sulla questione gas russo: i paesi europei devono pagarlo in rubli perché "hanno rubato" a Mosca le sue riserve valutarie in dollari ed euro, secondo il ministro degli Esteri russo.