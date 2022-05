In piazza San Giovanni torna il Concertone

ROMA - Ad aprire il tradizionale evento musicale del primo maggio un gruppo di cantanti di tutto il mondo, tra cui l'ucraina Kateryna Pavlenko, che hanno intonato Imagine."Al lavoro per la pace” è stato lo slogan che è stato scelto per la Festa dei Lavoratori 2022, un messaggio che rimanda all’attuale momento tragico di guerra in Ucraina: momento tragico di guerra in UcrainaIl Concertone è presentato, per il quinto anno consecutivo, da Ambra Angiolini. Nella prima parte è stata affiancata da Bugo ed è stato dato ampio spazio a tutti gli artisti del concertone per un grande racconto collettivoSul palco tra gli altri La rappresentante di lista, Marco Mengoni, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso. Polemico Fedez: "Il mio invito si è perso".