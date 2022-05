Autogrill fa tappa in Puglia con 'La ricetta per il futuro'

BARI - La Regione Puglia promuove l’iniziativa “La ricetta per il futuro” in collaborazione con Autogrill S.p.A, in programma giovedì 26 maggio a partire dalle 9.30 al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, per valorizzare nuove forme di orientamento consapevole per i ragazzi e le ragazze pugliesi. L’appuntamento sarà strutturato in due momenti: la prima parte sarà dedicata alla tavola rotonda “La ricetta del futuro” in cui si avvierà una riflessione sugli sbocchi occupazionali attualmente esistenti nell’ambito della ristorazione, delle competenze richieste, della formazione on the job ma anche delle nuove frontiere dei lavori del futuro, attraverso il coinvolgimento della rete degli alberghieri della Puglia e i vari stakeholders pubblici e privati attivi strutturalmente nell'ambito dell'enogastronomia, del food e dell'agroalimentare. Nella seconda parte, invece, spazio al format a cura di Autogrill dal titolo “Assapora il futuro”, dedicato ai percorsi di orientamento e ai profili professionali richiesti.Alla tavola rotonda, moderata dal direttore del Dipartimento della Sezione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Silvia Pellegrini, interverranno: il presidente della Regione Puglia; Sebastiano Leo, assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia; Gabriele Belsito, direttore Risorse Umane Europa-Italia Autogrill; Margherita Manghisi, presidente Rete degli Alberghieri di Puglia; Massimo Salomone, coordinatore del tavolo tecnico Turismo Confindustria Puglia; il consigliere del presidente per le Politiche integrate, Formazione; Occupazione e Cittadinanza attiva nel Sistema Puglia; Danilo Sponsillo, Chef del Ristorante Quadri di Foggia; Alessandro Paone, Partner LabLaw; Mariana Bianco, presidente Sezione Agroalimentare Confindustria Bari e BAT; Cesare De Palma, coordinatore del tavolo tecnico Education Confindustria Puglia.L’iniziativa, in programma giovedì 26 maggio, si inserisce nell'ambito di un più ampio iter partecipativo, di coinvolgimento e di orientamento che la Regione Puglia sta ponendo in essere anche attraverso la propria "Agenda per il Lavoro 2021-2027"(Agenda per il Lavoro 2021-2027 - Puglia Partecipa ( regione.puglia.it ) ed è in linea il programma “Garanzia Giovani” che consentirà ai giovani NEET di fruire di un percorso personalizzato di politiche attive e formazione con l’obiettivo di aumentarne la occupabilità e favorirne l’occupazione, anche attraverso la riqualificazione delle competenze possedute.Nello spazio antistante il Teatro Kursaal Santalucia a Bari, inoltre, sarà presente un truck della società Autogrill a disposizione per tutte le informazioni.