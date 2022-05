Bari, dal 13 al 15 maggio torna la ‘Race for the cure’

All'incontro con la stampa interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il rettore dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari Stefano Bronzini, il presidente nazionale della Susan G. Komen Italia Riccardo Masetti, la presidente del Comitato regionale Puglia - Susan G. Komen Italia Linda Catucci, il direttore generale dell'AReSS Puglia Giovanni Gorgoni, il presidente dell'Ordine dei farmacisti Luigi D'Ambrosio Lettieri, il direttore operativo del Gruppo Megamark Francesco Pomarico, il presidente del Circolo della vela di Bari Giambattista De Tommasi, il direttore generale della fondazione Johnson&Johnson Barbara Saba e il presidente di Confindustria Bari- Bat Sergio Fontana.

BARI - Si terrà domani, martedì 10 maggio, alle ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della tappa barese della Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno in programma il 13, 14 e 15 maggio prossimi.