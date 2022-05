Bari, giovedì l'inaugurazione di due sportelli antiviolenza per donne over 65

BARI - A partire dal 12 maggio saranno attivi due sportelli antiviolenza per donne over 65 promossi dal Centro Antiviolenza dell’assessorato comunale al Welfare in collaborazione con le associazioni ADA - Associazione per i diritti degli anziani e Anteas.In questo modo prosegue e si rafforza il percorso già avviato dal Centro Antiviolenza con la creazione di presidi territoriali e sportelli di prevenzione e informazione dislocati sul territorio cittadino, tra cui gli sportelli nelle Università baresi e nei Centri servizi per le famiglie.All’inaugurazione dei due sportelli, che si terrà giovedì 12 maggio, alle ore 10 nella sede di Anteas (via Michelangelo Signorile 2) e, a seguire, alle 11 in quella di ADA (corso Italia 43), parteciperanno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, i presidenti delle due Associazioni, Alessandro Catena e Sabina Scavo, e la coordinatrice del Centro Antiviolenza comunale, Marika Massara.Le due nuove antenne territoriali consentiranno di implementare ulteriormente la rete antiviolenza, con l’obiettivo di supportare le vittime e di attivare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione sul tema, nonché di coltivare una cultura rispettosa delle differenze contrastando ogni forma di violenza.I dati del monitoraggio annuale della Regione Puglia, raccolti dai centri antiviolenza, evidenziano un aumento delle situazioni di violenza e maltrattamento proprio ai danni di donne over 65. Anche alla luce di tali dati, si è ritenuto necessario porre l’attenzione sul fenomeno, consolidando ulteriormente l’impegno delle istituzioni e del privato sociale nel contrasto alla violenza di genere attraverso l'apertura di sportelli rivolti alle donne over 65.Tali punti di ascolto offriranno ascolto e consulenza legale e psicologica e promuoveranno specifici programmi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione mirati a diffondere una cultura fondata sull’autodeterminazione e la libertà delle donne, in un'ottica di parità di genere.L’equipe del Centro Antiviolenza metterà a disposizione degli sportelli operatrici specializzate nell’ascolto, nell’accoglienza e nella consulenza psicologica, legale e sociale.Alle attività degli sportelli si accederà su appuntamento contattando il Centro Antiviolenza al numero attivo H24 3288212906 e al numero verde 80020 2330.