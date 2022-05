Bandiere blu: vice presidente centro destra I Commissione consiliare “grande successo per il capoluogo ionico e per la Puglia”

BARI - “Un grande risultato per il capoluogo ionico e per la Puglia, che conquista il secondo posto a livello nazionale nella classifica di Bandiera Blu: per la provincia jonica, il riconoscimento va a Maruggio, Marina di Ginosa ed anche alla città natale di Rodolfo Valentino. Si tratta, come è noto, di un passaggio molto importante, che concorre a dare qualità alla nostra già ricca offerta turistica fondata, soprattutto, sulle bellezze naturalistiche e paesaggistiche che abbiano il dovere di preservare. Bellezze su cui si fonda ormai l’immagine della nostra Puglia e per la città dei due mari rappresenta un punto di slancio: un territorio ancora tutto da scoprire e che con gli anni accresce il suo appeal turistico, ma c’è ancora molto da fare. Intanto, le bandiere blu sulla nostra costa sono una gran bella notizia”. Così in una nota il vicepresidente della I Commissione Consiliare, Forza Italia.