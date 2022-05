Bari Med Marathon e Factory run: domenica a Bari si corre la prima Mezza maratona del Mediterraneo

L’evento è aperto a tutti ma con un’attenzione particolare alle squadre aziendali per sensibilizzare le imprese pubbliche e private a forme di welfare dinamico oltre quelle già attive. Ogni azienda potrà partecipare formando il proprio team o più team nel caso di grandi realtà e le migliori squadre verranno premiate.



Le competizioni podistiche si svolgeranno entrambe domenica 22 maggio, con partenza da piazza della Libertà alle 9.00.



Ci saranno anche attività collaterali: stamattina, in piazza Libertà si è tenuto il forum “MediterRUNeo, il futuro in corsa”, domani, 21 maggio, alle 11.00, si terrà “Investire sul capitale umano attraverso lo sport” a cura della sezione Sanità Confindustria Bari Bat; dimostrazioni di attività sportive come pilates, scherma e roller blade (prima delle gare di domenica 22 ci sarà la prima demo di una 21 km in roller in collaborazione con l’associazione Pattinatori di Bari).



La Bari Med Marathon è organizzata da La Fabrica Di Corsa, patrocinata dal Comune di Bari, ed è stata realizzata in partnership con Confindustria Bari Bat – sezione Sanità, con la collaborazione del segretariato generale del corpo consolare.



La corsa si svolgerà il 22 maggio, con inizio alle ore 9.00, sui seguenti percorsi:



a. Maratona Km. 21,097: piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d'Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, prolungamento via S. Jacini, via S. Jacini, via Omodeo (in senso di marcia sino a via Salvemini e poi in contromano sino a via Amendola), ponte Padre Pio (carreggiata contromano), viale Magna Grecia (carreggiata contromano), via Peucetia (carreggiata contromano), via Apulia, ponte Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare Perotti (carreggiata lato mare), corso Trieste (carreggiata lato mare), lungomare Di Cagno Abbrescia, giro di boa in prossimità del lido “Il trullo”, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste (carreggiata lato mare), lungomare Perotti (carreggiata lato mare), piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità di largo Trizio, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, via Ruggero il Normanno (lato chiesa di S. Chiara), strada S. Chiara, via Pier l'Eremita, largo Ospedale Civile, strada S. Teresa delle Donne, piazza S. Pietro, strada S. Scolastica, largo mons. Ruffo, via Venezia, via Genovese, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà

b. Maratona Km. 10: piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d'Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, prolungamento via S. Jacini, via S. Jacini, via Omodeo (in senso di marcia sino a via Salvemini e poi in contromano sino a via Amendola), ponte Padre Pio (carreggiata contromano), viale Magna Grecia (carreggiata contromano), via Peucetia (carreggiata contromano), via Apulia, ponte Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità di largo Trizio, corso Vittorio Veneto, corso A. De Tullio, via Ruggero il Normanno (lato chiesa di S. Chiara), strada S. Chiara, via Pier l'Eremita, largo Ospedale Civile, strada S. Teresa delle Donne, piazza S. Pietro, strada S. Scolastica, largo mons. Ruffo, via Venezia, via Genovese, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà;



Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico per la giornata di domenica 22 maggio:



1. dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e Vittorio Emanuele II

d. viale della Costituente, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra via L. Sturzo ed il prolungamento della via S. Jacini

e. via Peucetia, lato destro nel senso di marcia, tratto di carreggiata compreso tra via Aristosseno e piazza S. Francesco d’Assisi

f. corso sen. A. De Tullio:

- lato mare, tratto compreso tra via Ruggiero il Normanno (prolungamento della chiesa di S. Chiara) ed il prolungamento di piazza Federico II di Svevia (semaforo Ristorante “Il Pescatore”)

- lato terra, tratto compreso tra piazzale mons. Mincuzzi e piazza Massari

g. corso Vittorio Veneto, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Trevisani e via Bonazzi

h. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi)



2. dalle ore 6.00 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

c. piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

3. dalle ore 8.00 alle ore 13.00, relativamente al passaggio degli atleti e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Andrea da Bari e piazzale IV Novembre

b. piazzale IV Novembre

c. corso Cavour (carreggiata in direzione del cavalcavia XX Settembre)

d. cavalcavia XX Settembre

e. viale Unità d'Italia (carreggiata in direzione di largo 2 Giugno)

f. viale della Repubblica (carreggiata in direzione di largo 2 Giugno)

g. largo 2 Giugno

h. viale della Costituente (porzione di carreggiata lato sinistro nel senso di marcia)

i. prolungamento via S. Jacini

j. via S. Jacini

k. via Omodeo (carreggiata in senso di marcia tratto compreso tra via Fanelli e via Salvemini e poi in contromano sino a via Amendola)

l. ponte Padre Pio (carreggiata con senso di marcia tra via Caldarola e via Amendola)

m. viale Magna Grecia (carreggiata con senso di marcia tra via Peucetia e via Caldarola)

n. via Peucetia (carreggiata con senso di marcia tra via Aristosseno e via Magna Grecia)

o. via Apulia

p. ponte Garibaldi (carreggiata con senso di marcia tra via Apulia e piazza Gramsci)

q. piazza Gramsci (carreggiata sino al mare e tratti prospicienti il lato mare)

r. lungomare Perotti (carreggiata lato mare)

s. corso Trieste (carreggiata lato mare)

t. lungomare Di Cagno Abbrescia

u. lungomare A. Giovine

v. lungomare N. Sauro

w. piazza A. Diaz (carreggiata prospiciente il mare)

x. lungomare sen. A. Di Crollalanza

y. lungomare Imp. Augusto

z. piazzale C. Colombo

aa. corso sen. A. De Tullio

bb. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra corso sen. A. De Tullio e via Brigata Regina,

cc. cc. via Ruggero il Normanno (lato chiesa di S. Chiara)

dd. strada S. Chiara

ee. via Pier l'Eremita

ff. largo Ospedale Civile

gg. strada S. Teresa delle Donne

hh. piazza S. Pietro

ii. strada S. Scolastica

jj. largo mons. Ruffo

kk. via Venezia

ll. via Genovese

mm. sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione



4. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti)

b. corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato Castello Svevo (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso piazza Massari)

c. viale della Costituente, tratto compreso tra via L. Sturzo ed il prolungamento di via S. Jacini (porzione di carreggiata lato destro nel senso di marcia).

