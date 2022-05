Bari, torna la 'Festa dei popoli'

BARI - Torna dal 20 al 22 maggio, nel Giardino Princigalli in via Ignazio Loiacono 3, a Bari, la Festa dei Popoli che da 17 anni celebra l’incontro tra popoli e culture con musiche e danze dal mondo. Realizzata dal Centro Interculturale Abusuan e dai Missionari Comboniani, in collaborazione con il Comune di Bari, Regione Puglia e un’importante rete di associazioni e comunità straniere, la manifestazione da quest’anno entra nell’MMM - Migrants Music Manifesto, progetto internazionale cofinanziato dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea (del quale Abusuan è il partner italiano) che mira a dissipare i pregiudizi e ad allertare la popolazione sui contributi positivi della presenza di migranti e rifugiati in Europa. Nell’ambito di MMM- Migrants Music Manifesto sono previste numerose attività tra incontri, mostre, spettacoli e dibattiti che culmineranno sabato 14 maggio alle ore 21.00, nel Giardino Princigalli (ingresso gratuito), con il concerto del collettivo REFA composto musicisti provenienti da Tibet, Siria, Turchia, Afghanistan e Iran. Per l’occasione saranno a Bari i partner europei del progetto (Francia, Grecia, Germania e Belgio) per rafforzare il dialogo interculturale, la comprensione reciproca e il rispetto per le altre culture al fine di contribuire all’integrazione sociale di migranti e rifugiati.Quest’anno la Festa dei Popoli è dedicata a Padre Gianni Capaccioni scomparso recentemente e ai profughi ai quali è riferito il sottotitolo della manifestazione Panahjou - Note di vita e di diritti. I profughi, in persiano Panahjou, sono persone alla ricerca di un abbraccio simbolico, di una sensazione di libertà e della musica. Un’esperienza umana che permette di sperimentare confronto, scambio, unione e crescita.Il fitto programma della Festa dei Popoli 2022 prende il via venerdì 20 maggio alle ore 18.30 con una grande festa dedicata alle scuole con le esibizioni degli studenti e delle studentesse degli istituti scolastici di Bari “Nicola Zingarelli-Anna Frank”, Tommaso Fiore” e “Amedeo D’Aosta”. Sabato 21 maggio il programma prevede la mattina, dalle 10.30 alle 12.15, San Nicola, amico di tutti i popoli, per le vie di Bari con visite guidate nel centro storico di Bari a cura dell’associazione Ars Toto – Isola Art, mentre dalle 17.30 alle 19.30 si terrà il laboratorio Carovana dei Pacifici a cura del gruppo educhiamoci alla Pace ODV. Dalle ore 18.30 spazio alle danze in cerchio da tutto il mondo con le esibizioni del Gruppo Bollywood Bari, Associazione Samira Oriental Academy, Alma Terra e Akshara. Dalle ore 21.00, musica con i concerti di Nidoja ànemos, L’altrocanto, Cama Lila, Gruppo Colpa Delay, Flowers ForBoys e APS Gianni Ballerio con il gruppo Vitruvians.Infine, domenica 22 maggio la giornata inizia con una grande festa dedicata alle band giovanili, che si alterneranno sul palco dalle ore 10 alle ore 18. Sul palco salgono i gruppi Meschino, il progetto Pier di Pierfrancesco Troviso, Gasbi, nome d’arte di Rocco Amati, Al Verde, Mariachiara Gianfelice, in arte Marea, e, ancora, i Guatemala, Alessandro Porcelli e Cedro. Dalle ore 18 in programma la fase conclusiva della Festa dei Popoli 2022 con i concerti di Radiodervish, Erica Mou, Dario Maltese canta Fabrizio De Andrè e Bande Rumorose e danze del gruppo Artidea.Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per informazioni festadeipopoli.bari@gmail.com e 3663397036.