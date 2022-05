Basket, Happy Casa Brindisi: confermato il tecnico Frank Vitucci

- In A/1 di basket maschile il tecnico dell’Happy Casa Brindisi Frank Vitucci è stato confermato per la prossima stagione. Vitucci è stato richiesto dal Treviso ma ha deciso di restare in Puglia. Il coach della squadra pugliese rimarrà a Brindisi fino al 30 Giugno 2023. Non è esclusa la possibilità di un rinnovo per gli anni successivi.

Presto Vitucci si confronterà col presidente Nando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè per decidere i movimenti in entrata e uscita del mercato. L’ Happy Casa Brindisi andrà rinforzata e nella prossima stagione l’obiettivo sarà oltre la salvezza anche la qualificazione ai play off che nel torneo la cui fase regolare è terminata l’8 Maggio non è stata possibile raggiungere.