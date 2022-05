Basket, Happy Casa Brindisi: Gaspardo operato al menisco

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Raphael Gaspardo è stato operato al menisco del ginocchio sinistro. Il cestista si è infortunato nella gara di campionato che la squadra pugliese ha perso Domenica 8 Maggio al “Pala Pentassuglia” con il Tortona.

Tornerà a disposizione del tecnico Frank Vitucci tra venti giorni o tra un mese. Però poiché la stagione è finita per i brindisini avrà tutto il tempo per poter recuperare per il prossimo campionato di A/1. Su Gaspardo è intervenuto chirurgicamente in artroscopia sul menisco il dottor Antonio Orgiani ortopedico dello staff medico dell’ Happy Casa che lo seguirà nella fase di recupero.