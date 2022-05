Basket, Happy Casa Brindisi: Tullio Marino confermato general manager

(via Happy Casa fb)

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Tullio Marino è confermato general manager dell’ Happy Casa Brindisi. Il suo contratto che scadeva il 30 Giugno 2022 è stato rinnovato fino al 30 Giugno 2023. Continuerà a collaborare nella prossima stagione col presidente Nando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè.

Tullio Marino è a Brindisi come general manager dal 2018 quando sostituì l’ex collaboratore Alessandro Giuliani che era in Puglia dal 2013. Tullio Marino presto si incontrerà con Nando Marino e Simone Giofrè per iniziare a programmare la prossima stagione nella quale la squadra pugliese oltre all’obiettivo salvezza cercherà di raggiungere la qualificazione ai play off scudetto.