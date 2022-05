Martina Trevisan vince il torneo WTA 250 di Rabat in Marocco di tennis sulla terra rossa. Supera in finale 6-2 6-1 l’americana Claire Liu. La ventottenne nata a Firenze è efficace con i top spin e le demivolèe. Imprendibili i suoi colpi da fondo campo e i pallonetti.

Fa la differenza in positivo con i passanti incrociati e col servizio. Primo successo nella sua carriera di tennista in un torneo WTA per la Trevisan. Con questo titolo la tennista toscana da oggi è la numero 59 al mondo nella Classifica WTA donne. L’ultima italiana a vincere a Rabat era stata Francesca Schiavone nel 2013.