Basket: l'Happy Casa Brindisi gioca a Milano

Nell’ Happy Casa il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Lucio Redivo Harrison Damon D’Angelo, Wes Clark Mattia Udom, Nick Perkins Nathan Adrian, Alessandro Gentile Alessandro Zanelli, Riccardo Visconti e Maxime De Zeeuw. Nel Milano l’allenatore Ettore Messina potrà utilizzare Jerian Grant Kaleb Tarczewski, Giuseppe Ricci Paul Biligha, Devon Hall Troy Daniels, Shavon Shields Davide Alviti, Ben Bentil e Luigi Datome.

- Nella ventinovesima giornata di A/1 di basket maschile oggi l’Happy Casa Brindisi giocherà alle 17,30 a Milano. Per i pugliesi sarà una partita molto difficile. I lombardi cercheranno un successo per confermarsi al secondo posto. La squadra brindisina dovrà vincere per restare in corsa per la qualificazione ai play off.