Basket: l'Happy Casa Brindisi non giocherà le coppe europee

Questo perché dopo avere raggiunto l’8 Maggio al termine della fase regolare di A/1 maschile la salvezza, la squadra brindisina non è riuscita a qualificarsi per i play off scudetto.





Il presidente Nando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè molto presto si attiveranno sul mercato per rinforzare l’Happy Casa per raggiungere oltre la permanenza anche qualcosa di più prestigioso che possa riportare il Brindisi basket in Europa.

- L’Happy Casa Brindisi non giocherà le Coppe Europee di Basket nella prossima stagione. La squadra pugliese dopo avere disputato fino al 2022 per due volte la Champions League e per una volta l’Eurocup non potrà competere in Europa da Ottobre 2022.