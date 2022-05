Bianca Atzei: dal 13 maggio in radio “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio

(Foto ufficio stampa Coco District)





MILANO - “Siamo tutte uguali” feat. Cristiano Malgioglio, il nuovo brano della cantautrice BIANCA ATZEI estratto dall’album “VERONICA”, uscito il 29 aprile, sarà in radio da venerdì 13 maggio.

“Siamo tutte uguali”, che vede la straordinaria partecipazione di Malgioglio, è un pezzo ironico e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il loro debole per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”.

“È una canzone molto sincera, perché quando ci ritroviamo a parlare tra amiche, siamo tutte uguali” commenta BIANCA “‘Malgi’ era l’unico che potesse interpretare perfettamente il testo. Con lui e grazie a lui mi sono sentita libera di dire e fare ciò che volevo. Con il sorriso”.

Il singolo è la decima traccia di “Veronica”, il secondo progetto in studio della cantante milanese di origini sarde. Un nuovo punto di partenza per lei, che nel disco percorre una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso che è il suo nome di battesimo. L’album racconta, infatti, la vera anima ed essenza dell’artista la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

“VERONICA” è un disco ricco di duetti, perché lei ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia, ritrovandosi fianco a fianco con gli amici di sempre e conoscendone di nuovi.

Il nuovo progetto custodisce la voglia dell’artista di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé. Un altro pezzo del puzzle che si aggiunge alla carriera di BIANCA ATZEI, ricco di sfumature, che permette all’inconfondibile voce dell’artista e al suo timbro unico di spaziare tra diverse sonorità mai esplorate prima.