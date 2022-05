BRINDISI - Lunedì 16 maggio, alle ore 7.45 in piazza Virgilio, sarà avviato il progetto Pedibus, nato dalla collaborazione tra il Comitato Quartiere Commenda e l’Istituto Comprensivo Commenda e formalizzato con un accordo, lo scorso dicembre, tra Comune di Brindisi, l’IC Commenda, Asl Brindisi, Uisp, Associazione Ricetrasmissioni C.B. Brindisi e Unità ausiliaria volontaria di Protezione civile Artcb.L’accordo ha validità fino ad agosto 2022 con la possibilità di proroga fino ad agosto 2024.Per ora sarà avviato in via sperimentale e poi, dal prossimo anno scolastico, esteso anche ad altri istituti.