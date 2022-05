Calcio femminile: la Pink Bari cede il titolo sportivo alla Ternana

Termina così l’avventura delle pugliesi. La Pink Bari ha giocato 7 campionati di Serie A, numerosi tornei di B e ha vinto uno scudetto Primavera nel 2018. Alessandra Signorile ha dichiarato: “Non è più possibile andare avanti, i costi della Serie B per noi sono davvero insostenibili”. L’attività calcistica della squadra femminile proseguirà solo per il settore giovanile, dalle esordienti fino all’ Under 17.

