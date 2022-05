(via Pink Bari fb)





La Pink Bari è settima con 35 punti. Nella venticinquesima giornata le pugliesi giocheranno Domenica 15 Maggio alle 15 a Bitetto col Cittadella Women e dovranno vincere per restare in corsa per i play off. Le venete pareggiano 1-1 in casa con la Roma Femminile e sono ottave a 34 punti.

Nella ventiquattresima giornata di Serie B di calcio Femminile la Pink Bari perde 1-0 fuori casa col Chievo Verona Women. Per le venete decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 40’ da Sara Tardini. Per le baresi quinta sconfitta nelle ultime otto partite giocate.