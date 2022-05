Trinitapoli, il 13 maggio l’inaugurazione del Palazzetto dello sport 'Pietro Mennea'

L'interno del Palazzetto sarà impreziosito anche dal busto di terracotta realizzato dallo scultore locale Paolo Alessandro Fanizza, un'opera commissionata per l'occasione dall'amico Giuseppe Acquafredda e dalla sorella Francesca Acquafredda. Numerose le autorità civili, religiose e militari che saranno presenti alla manifestazione inaugurale, la Commissaria straordinaria del Comune di Trinitapoli Giuseppina Ferri, l'Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie Mons. Leonardo d'Ascenzo che benedirà la struttura, interverranno la moglie del velocista barlettano Manuela Olivieri Mennea come Presidente della Fondazione Pietro Mennea Onlus ed il cugino Ruggiero Mennea Delegato della Puglia della stessa Fondazione oltre al delegato del Coni Puglia Angelo Giliberto. Al termine,dopo il taglio del nastro, a tutte le autorità intervenute sarà offerto un busto in terracotta di Pietro Mennea realizzato dallo scultore trinitapolese Savino Russo e delle cartoline celebrative dell’ evento.





All’interno del Palazzetto sarà allestita una mostra con manifesti, foto dell'artista Daniele Geniale al lavoro per realizzare il murales, i pensieri ed i sogni del campione barlettano con la rassegna stampa di tutte le sue competizioni mondiali. Concluderà la giornata una esibizione della danzatrice locale, la quindicenne Giorgia Pagano allieva della scuola di Danza Arte in Movimento diretta da Anna Ilaria Davanzo.

Grande evento a Trinitapoli per il 13 maggio, il sogno diventa realtà come dice Giuseppe Acquafredda amico e componente della vecchia staffetta 4x100 dell'Avis del campione Pietro Mennea. Tutto pronto per l'inaugurazione del PalaMennea venerdi alle ore 11,00, con il patrocinio della Regione Puglia, provincia di Barletta Andria Trani,ed il Coni. All'esterno del Palazzetto è stata realizzata una grande opera, un bellissimo murales del velocista barlettano, messa in opera dall'artista Daniele Geniale che ha intitolato il progetto “ La parabola della vittoria”.