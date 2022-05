(via Pink Bari fb)





Concludono questo torneo al decimo posto con 35 punti. La stagione è stata non esaltante, al di sotto delle aspettative. La società barese cercava la qualificazione ai Play Off per la promozione in Serie A. L’obiettivo è stato mancato nonostante qualche buona prestazione. Ma nel complesso si poteva fare qualcosa di diverso in positivo.

Nella ventiseiesima e ultima giornata di Serie B di calcio Femminile la Pink Bari perde 3-0 a Sassari con la Torres Women. Nel tempo al 5’ le sarde passano in vantaggio con Giusy Bassano. Raddoppiano al 31’ con la serba Jelena Marenic. Al 37’ Morena Iannazzo realizza la terza rete. Terza sconfitta consecutiva per le pugliesi.