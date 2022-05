Calcio: la Juventus Primavera vince 2-1 con l'Atalanta e vola in semifinale dei Play off Scudetto

Nel turno preliminare dei Play Off Scudetto del campionato Primavera la Juventus vince 2-1 a Sassuolo con l’Atalanta e si qualifica per la semifinale. Nel primo tempo al 45’ i bianconeri passano in vantaggio con il belga Samuel Mbangula con una conclusione di destro su passaggio di Ange Chibozo nato in Benin.

Nel secondo tempo al 17’ i bergamaschi pareggiano con il guineano Moustapha Cissè con un tocco al volo. Al 35’ l’inglese Samuel Iling dei bianconeri non concretizza una buona occasione. Al 92’ Leonardo Cerri con una girata di sinistro realizza la rete decisiva per la Juventus Primavera. I bianconeri sfideranno Venerdì 27 Maggio alle 18 a Sassuolo nella semifinale la Roma Primavera.