Roulette, la regina indiscussa dei giochi

Come vincere alla roulette: i sistemi più diffusi

Errori da evitare nel gioco della roulette

La roulette è la regina indiscussa dei giochi per casinò ed affascina milioni di giocatori in tutto il mondo.Si tratta di un gioco dal meccanismo relativamente semplice, che offre concrete opportunità di vincere somme non indifferenti con facilità e in breve tempo. È proprio questo che piace ai giocatori, alla perenne ricerca di nuovi sistemi per vincere.Vediamo, quindi, cosa fare e cosa non fare per accrescere la possibilità di vincere alla roulette, uno dei giochi per casinò più coinvolgenti e affascinanti.Ci sono molte strategie per vincere alla roulette , ed il sistema del numero semplice può dare grandi soddisfazioni. Si tratta di scommettere per 36 volte consecutive sullo stesso numero. Statisticamente parlando, su 36 puntate avrai la possibilità che il tuo numero esca una volta. Vediamo nel dettaglio il metodo del numero semplice, altresì noto come puntata semplice.Nella roulette francese ed europea ci sono 36 numeri oltre allo zero, a differenza della roulette americana che presenta il doppio zero “00”. Questo significa che, se si gioca un determinato numero, le possibilità di vincita saranno di 1/37.La roulette, qualora uscisse il numero puntato, pagherà 36 a 1 la quota scommessa. Facciamo un esempio: se dopo aver puntato 100 euro su un numero specifico dovesse uscire proprio quel numero, otterresti una somma pari a 3600 euro.Ecco le possibili situazioni che si possono verificare:· Ipotizzando di giocare 1 euro a giro, qualora il tuo numero non uscisse durante le 36 giocate, perderesti la puntata di 36 euro.· Se il tuo numero dovesse uscire più di una volta, vinceresti almeno 72 euro.· Qualora decidessi di terminare il gioco non appena uscito il numero puntato, vinceresti 36 euro meno il numero delle mani giocate. Per esempio, se il numero esce alla quinta mano giocata, vinceresti 31 euro.C’è poi il metodo del Martingala, tra i più apprezzati dai giocatori. Questo metodo prevede che, in caso di perdita, si raddoppi la puntata. Per esempio, se perdi 5 euro, punta 10 euro al prossimo giro. Con questo metodo ti rifarai velocemente delle perdite precedenti, poiché ottenendo una vincita andresti a recuperare in una sola mano quanto avevi perso in precedenza.Il sistema d'Alembert si basa, invece, sulla teoria dell’equilibrio. Se un risultato si ripete più volte, crescono le probabilità che esca il risultato contrario in futuro. Questo metodo prevede di aumentare la puntata quando si perde e ridurla quando si vince, con il fine di mantenere l’equilibrio.C’è poi il cosiddetto metodo Fibonacci, che si basa sulla sequenza di numeri studiata dal celebre matematico pisano del XII secolo , nella quale un numero è determinato dalla somma dei due numeri precedenti. In caso di vincita si punta sui numeri della sequenza in ordine crescente, mentre in caso di perdita si punta sui numeri in ordine decrescente.Il sistema cubano, invece, prevede che si puntino gli stessi pezzi sulla terza colonna e sulle caselle nere perché, rispetto agli otto numeri rossi sulla terza colonna, i neri sono solo quattro. Pertanto, è probabile che venga estratto un rosso sulla terza colonna o che, qualora la pallina si fermasse sulle altre colonne, finisca sul nero. In tal caso saremo coperti dalla precedente puntata sulle caselle nere.Ci sono tre grandi errori che si possono fare giocando alla roulette. Scopriamo di cosa si tratta.Il primo errore da evitare quando si inizia a giocare assiduamente al gioco della roulette è la tendenza ad abbandonare quasi immediatamente un preciso metodo di gioco, perché magari in principio può rivelarsi non particolarmente proficuo, e tornare a tentare di vincere seguendo soltanto il proprio intuito. I player dovrebbero invece analizzare approfonditamente il sistema, fare pratica, procedere per tentativi e apportare modifiche personali per cercare di aumentare le probabilità di vincita.Un secondo errore piuttosto comune e strettamente connesso al primo è quello di compiere uno studio superficiale del gioco. È sconsigliabile fissarsi esclusivamente su un determinato sistema che magari ha dato buoni risultati nella modalità “for fun”. La modalità “for fun” è utile per prendere dimestichezza con il gioco, ma occorre poi iniziare a giocare sui tavoli da gioco con soldi reali, e non solo in teoria.Un terzo errore comune è quello di cambiare continuamente il sistema scelto. Dopo un periodo di perdita c’è la tendenza a demoralizzarsi e cercare nuovi metodi, nella speranza di conseguire vincite, tornando infine a giocare d’istinto.Per chi desidera giocare alla roulette con criterio, e non limitarsi a giocarci occasionalmente per puro divertimento, è bene tenere presenti questi tre grandi errori da evitare, che andiamo a riassumere:1. Giocare senza metodo, affidandosi esclusivamente al proprio istinto.2. Provare ad applicare un sistema solo superficialmente, senza fare abbastanza pratica.3. Cambiare sistema in continuazione senza ottenere i risultati sperati, dopodiché, presi dallo sconforto, ritornare a giocare d’istinto.Buon divertimento, e ricordate di giocare in modo responsabile e con moderazione.