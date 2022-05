Play Off Serie C: il Padova pareggia, vince il Palermo

Nella seconda semifinale il Palermo vince 3-0 in trasferta con la Feralpi Salò. Nel primo tempo al 43’ i rosanero siciliani passano in vantaggio con Brunori con una conclusione di destro su passaggio di Luperini. Al 45’ raddoppia Floriano con un tocco di sinistro su cross di Damiani. Nel secondo tempo al 7’ Miracoli dei lombardi si fa parare dal portiere Massolo un rigore concesso con il Var per un fallo di mano di Lancini. Al 41’ il Palermo realizza la terza rete con Soleri con un siluro da venti metri.





Le semifinali di ritorno si giocheranno Domenica 29 Maggio all’ “Euganeo” di Padova alle 19 e al “Barbera” di Palermo alle 20,30. Per qualificarsi alla finale i calabresi e i veneti dovranno vincere. Ai siciliani basterà un pareggio. I lombardi dovranno vincere con quattro gol di scarto.

- Nella prima semifinale di andata dei Play Off di Serie C il Padova pareggia 0-0 al” Ceravolo” con il Catanzaro. Nel primo tempo all’11’ Kirwan dei veneti non concretizza una buona occasione. Al 14’ Iemmello dei calabresi con una conclusione di destro non inquadra la porta. Al 32’ il Var che esordisce in Serie C per la prima volta nella storia, annulla una rete a Valentini del Padova per un fuorigioco. Nel secondo tempo al 3’ Vandeputte del Catanzaro va vicino al gol. All’8’ Santini dei veneti sfiora la rete.