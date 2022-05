Con Emiliano: "Puglia, una sfida da vincere"

A Barletta il Gruppo regionale di ‘Con Emiliano' dialoga e si confronta su sviluppo, turismo e piano urbanistico

BARLETTA (BT) - Una Puglia con il turbo per imprimere un'accelerata sulla strada dello sviluppo e cancellare gli eventuali ritardi imposti dal pit-stop della pandemia. E’ questa la mission del gruppo consiliare in Regione 'Con Emiliano' che, sin dal giorno dell’insediamento, sta lavorando alacremente per il rilancio del territorio.Di questo si è parlato nel corso del convegno che si è svolto a Barletta dal titolo “Puglia, una sfida da vincere”. Ai lavori, condotti da Mary De Gennaro, hanno partecipato gli assessori di Con Emiliano', Alessandro Delli Noci (Sviluppo economico) e Gianfranco Lopane (Turismo), il capogruppo Giuseppe Tupputi ed i consiglieri Stefano Lacatena ed Alessandro Leoci.In collegamento Skype il governatore della Puglia, Michele Emiliano, bloccato a casa dal Covid, che ha plaudito all'evento, per aver inteso convogliare l’attenzione di enti ed istituzioni su temi decisamente importanti, come il rilancio del turismo e del turismo accessibile, nonché le strategie di sviluppo e il piano urbanistico.Ad aprire i lavori il capogruppo in consiglio regionale di 'Con Emiliano', Giuseppe Tupputi.“Sappiamo benissimo che il compito che ci siamo dati non è dei più semplici - ha affermato Tupputi, porgendo i saluti come “padrone di casa” - ma a noi le sfide piacciono e ci esaltano. In questi mesi, abbiamo cercato di non trascurare nessun settore, impegnandoci a fondo, in particolare in tema di Welfare, Sanità, Turismo, Agricoltura ed anche Efficientamento energetico: tutti settori che riteniamo fondamentali per il nostro territorio. Ci stiamo riuscendo? Non siamo noi a doverlo dire, ma devo confessare che, ogni qualvolta incontriamo i cittadini, registriamo parole di apprezzamento per quello che stiamo facendo"."Noi amiamo stare tra la gente - ha proseguito Tupputi - perché cerchiamo, e vogliamo, dare risposte concrete. In quest’ottica, vanno viste le proposte di legge, gli emendamenti e le mozioni che abbiamo presentato e condotto in porto fino ad ora, attraverso i quali saranno destinate somme importanti per la celiachia, la lingua dei segni e l'efficientamento energetico" .A ricordarne altre il consigliere regionale Alessandro Leoci, soffermatosi sul tema del Turismo accessibile in Puglia, accolto con grande interesse dall’assise consiliare, che ha espresso voto favorevole lo scorso luglio.“La mozione segna l’inizio di un importante impegno verso la sensibilizzazione in Puglia sul tema del turismo accessibile, rivolto a persone con disabilità siano esse motorie, auditive, visive o con patologie alimentari - ha spiegato il consigliere Leoci - è una svolta su un tema delicato e spesso accantonato, che solo ora potrà ricevere le giuste attenzioni”.Il modello ispiratore è quello attuato da Bandiera Lilla, riconoscimento ottenuto nel 2019 dalla città di Carovigno (Br) e nel 2018 dalla città di Maruggio (Ta).A parlare di sviluppo economico e attività produttive è stato, invece, l’assessore Alessandro delli Noci: "Questa serata - ha detto - è un’occasione ulteriore per raccontare le numerose misure regionali messe in campo per sostenere le piccole e medie imprese, i giovani e per garantire lo sviluppo della Puglia, in un momento così complesso a livello internazionale"."Essere sui territori è fondamentale - ha sottolineato Delli Noci - per trasferire l’impegno costante, per ascoltare e raccogliere le sollecitazioni dei cittadini e delle cittadine. Ed anche perché - ha precisato - lo sviluppo economico e turistico di una città non può prescindere dal suo piano urbanistico”.Un argomento delicato e molto sentito soprattutto a Barletta, affrontato con passione dal consigliere regionale Stefano Lacatena: “Il legislatore impegnato avverte l’orgoglio di essere chiamato a scrivere una pagina politica di ampio respiro, che guarda a lungo termine. La programmazione urbanistica rientra a pieno titolo tra gli impegni più gravosi, ma più pregni di significato. La pianificazione è uno strumento di sviluppo del territorio, con cui si disegna - in prospettiva - la città che immaginiamo domani: per questo, enti locali e Regione devono raccogliere la sfida con coraggio, senza paura, e mettere mano alla normativa, seguendo una visione precisa e chiara, per operatori economici e cittadini, con una spinta verso la massima semplificazione burocratica"."La rigenerazione urbana, il consumo zero del suolo, l’efficientamento energetico, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la coerenza del disegno del territorio - ha aggiunto Lacatena - saranno la chiave della politica locale e regionale dei prossimi anni".Di turismo e scenari futuri ha parlato l’assessore Gianfranco Lopane, per il quale c’è bisogno di scelte coraggiose e, nonostante sia stato fatto già tanto, bisogna fare ancora di più, senza sentirsi mai appagati.“Ecco perché dobbiamo raddoppiare gli sforzi,- ha detto Lopane - e lo faremo da domani da Lecce con 'Puglia 365', dove ascolteremo operatori e cittadini, metteremo le orecchie a terra per ascoltare il territorio: in questo tour che arriverà fino a luglio. Dobbiamo guardare alla Puglia turistica da qui a 10 anni, dobbiamo studiare una nuova strategia, fatta di ascolto e di strumenti più adeguati e innovativi".Durante i saluti finaIi, il consigliere Tupputi ha ringraziato i due interpreti Lis, Maria Dellino e Antonio Parente, grazie ai quali l’intera serata è stata resa accessibile agli audiolesi e alla presidente della WorkAut - Cooperativa sociale lavoro e autismo, Stefania Grimaldi, che ha consegnato le colombe, come dono per la Festa della Mamma nella confezione Special Edition, con rose fatte a mano realizzate dai ragazzi 'speciali'.Un segno della grande attenzione rivolta al sociale dal gruppo 'Con Emiliano', nella consapevolezza che lo sviluppo economico turistico e urbanistico di una città resta direttamente proporzionale al suo sapere essere accogliente ed inclusiva.