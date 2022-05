Emergency: Artists for Ukraine al Garage Gallery 2022

BARI - Nel weekend 21 e 22 maggio ritorna dopo un anno di stop forzato l'evento Garage Gallery, kermesse del mondo motociclistico Vintage ma non solo, ormai alla settima edizione. La coloratissima expo dei bikers supercool ideata da Franky Rockers e Donato Spinelli, abbraccia moto classiche e customizzate, abbigliamento, artisti, pin-up e intrattenimenti per appassionati e non.Come nelle passate edizioni, saranno presenti i principali customizer del mondo cafe racer e le concessionarie ufficiali dei maggiori brand motociclistici. Divertimento e intrattenimento garantito a tutti i visitatori con espositori di vario genere, live barber e live tattoo show, concorsi per moto, concorsi per barbuti e baffuti e tanta voglia di condividere. Esternamente, oltre alla zona ristorazione dedicata allo street food e alla birra, una pista off-road per dimostrazioni di enduro e sfide di CiaoCross.Quest'anno grazie al principale partner VANS, è stata varata una iniziativa di solidarietà dedicata alla crisi in Ucraina. Verranno personalizzate a tema dagli artisti presenti alla manifestazione oltre 10 tavole da SKATE ed il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad EMERGENCY, a sostegno dei progetti a favore delle vittime della guerra in Ucraina.Per il programma completo di seguito i link alle pagine social dell'evento:https://www.facebook.com/452761651721867/posts/1764059310592088/?sfnsn=scwspmohttps://www.instagram.com/p/CdX2l8NqRpk/?igshid=MDJmNzVkMjY=