Ex Ilva, Pagano (Pd): "Intollerabile risposta MISE su decreto attuativo fondo indennizzi per danni immobili Taranto"

ROMA - “Schiaffo senza senso del Ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Giorgetti, a Taranto, ai tarantini e a quei parlamentari che cercano di riparare ai danni fatti per decenni dall’ex-Ilva. Quasi un anno fa, la Camera ha approvato un mio emendamento per istituire un fondo utile a risarcire i cittadini del quartiere Tamburi che hanno visto danneggiati le proprie abitazioni a causa del “polverino” proveniente dai parchi minerari degli stabilimenti siderurgici. Ad oggi, non solo il decreto attuativo non è stato ancora adottato, nonostante fosse scritto nella norma che avrebbe dovuto farlo entro 60 giorni, ma il MISE si permette di prendere ulteriore tempo, tergiversando e dando risposte evasive alle nostre richieste di spiegazioni.” Così, deputato del PD, a margine del question time svolto nel primo pomeriggio in Commissione Attività Produttive.“Il Fondo è legge, è dotato di 7,5 milioni di euro per risarcire cittadini che hanno già ricevuto una sentenza definitiva che riconosce loro l’esistenza di un danno. Eppure, non sono stati sufficienti 9 mesi al MISE per renderlo operativo. È ora di dire basta a questo atteggiamento di totale indifferenza verso i tanti problemi che attanagliano Taranto. Il Ministro Giorgetti dimostri con i fatti ciò che promette con le parole: dalla decarbonizzazione, alle bonifiche fino all’operatività di questo fondo, dov’è la dovuta attenzione per Taranto?”.