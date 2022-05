Mosca: "Difficoltà, ma l'operazione in Ucraina prosegue"

MOSCA - Mosca per la prima volta dall'inizio della guerra ammette difficoltà. "Nonostante le attuali difficoltà", la Russia continuerà la sua "operazione militare speciale" fino al suo compimento, "e i suoi obiettivi, compresa la demilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina e la difesa delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, saranno completamente raggiunti". Così il vice capo del Consiglio per la sicurezza nazionale di Mosca,, citato dalle agenzie russe.Intanto la Finlandia e la Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato. Le domande sono presentate al Segretario generale della Nato,, dagli ambasciatori dei due Paesi. "Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza", ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Speriamo di concludere rapidamente" il processo di adesione, ha aggiunto.