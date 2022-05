Fai Bari-Rotaract, siglato accordo su salvaguardia e tutela patrimonio artistico e paesaggistico

BARI - Il Rotaract Club Bari, la Delegazione FAI di Bari e il FAI giovani Bari sono lieti di comunicare che in data 2 Maggio 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha come obiettivo quello di unire le forze associative per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Lo rende noto ilLa suddetta collaborazione, formalizzata con la sottoscrizione dell’accordo dagli attuali rappresentanti Gioacchino Leonetti (delegazione FAI di Bari) Alessandra Nitti (FAI giovani Bari) e Giuseppe de Fini (Rotaract Club Bari), alla presenza del Delegato del Rotary Club Bari per il Rotaract, Gaetano Macario, sarà un'occasione per poter realizzare progetti sinergici di valorizzazione delle bellezze del Patrimonio Culturale presente nel territorio di Bari.