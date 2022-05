La Finlandia è campione del mondo di hockey, battendo in finale il Canada per 4-3 dopo i tempi supplementari e sfatando così il tabù di non riuscire a trionfare sul ghiaccio amico. Sul gradino più basso del podio sale la Repubblica Ceca, che ha avuto la meglio contro gli Stati Uniti per 8-4, riuscendo a ribaltare il destino del match con un parziale di 6-1.