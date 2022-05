Turi, al via la Sagra della ciliegia ferrovia

BARI - Dopo due anni di assenza, solo parzialmente riempiti dalle edizioni itineranti, la “Sagra della Ciliegia Ferrovia” di Turi (Ba) torna in presenza con la sua 30esima edizione, in programma sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. Sarà presentata alla stampa il 1° giugno, alle ore 11.00, nella Sala conferenze del Palazzo regionale Agricoltura (L. re N. Sauro 45-47 - Bari).Una due giorni caratterizzata per festeggiare, promuovere, valorizzare, con un evento enogastronomico e culturale, la Ciliegia Ferrovia, cultivar dei territori del comune di Turi e di quelli limitrofi e varietà nota per il suo colore rosso intenso nella buccia, la gradevole polpa rosa e la sua caratteristica forma a cuore.L’evento è organizzato dal Comune di Turi, in collaborazione con l’associazione culturale “In Piazza” e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura.Alla conferenza stampa interverranno: l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, il consigliere e presidente della IV Commissione del Consiglio regionale, il senatore e componente della 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, la sindaca di Turi, Tina Resta, e il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio.