Il Ministro Speranza a Taranto

TARANTO - Visita al Comitato di Più CentroSinistra, a Taranto, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, venerdì scorso, 27 maggio 2022.Un saluto veloce, in occasione della sua partecipazione ad un Forum a Manduria. Ad accoglierlo i candidati della lista Più CentroSinistra, presenti numerosi, con noi: il candidato Sindaco, Rinaldo Melucci, il segretario Massimo Serio. Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.E’ stata una grande emozione poter scambiare con lui alcune battute di confronto sulla campagna elettorale, e non solo.Alla presenza di operatori locali della sanità pubblica e privata accreditata, abbiamo parlato del nuovo Decreto Ministeriale in materia sanitaria, dei cambiamenti prospettici in atto rispetto al precedente DM70, e della centralità del sistema di assistenza territoriale.Una riorganizzazione che vedrà un investimento di risorse, solo nella nostra provincia, di 54,68 milioni di euro, dove saranno attivi 6 Ospedali di Comunità (Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca ) e 17 Case della Salute: strutture dove i pazienti potranno contare su un’assistenza h24, sette giorni su sette, dotate di equipes multiprofessionali, punto prelievo, servizi diagnostici e servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata incidenza. Le Case della salute sorgeranno a Taranto, San Giorgio Jonico, Grottaglie, Pulsano, Manduria, Crispiano, Martina Franca, Castellaneta, Massafra, Palagiano, Mottola, Ginosa, Maruggio, Torricella, San Marzano di San Giuseppe, Laterza, Sava.