Inter, Inzaghi: "Orgoglio per il nostro percorso: stagione ottima, poteva diventare straordinaria"

MILANO - Si chiude con il 3-0 alla Sampdoria la stagione 2021/2022 dell'Inter che, dopo aver conquistato Supercoppa italiana e Coppa Italia contro la Juventus, chiude al secondo posto il campionato con 84 punti.

Simone Inzaghi, nel post-partita, ha commentato così prestazione e risultato stagionale: "La sensazione principale è quella di grande orgoglio. Oggi è stata una giornata speciale, sin dall'arrivo allo stadio il pubblico ci ha accolto e salutato alla grande. Faccio i complimenti a questo gruppo: è stata un'ottima stagione che poteva diventare straordinaria. L'applauso finale dello stadio è stato davvero eccezionale".

"Chiudiamo a quota 84 punti: sono tanti e faccio i complimenti ai ragazzi. Ce ne sono mancati un paio e riguardando indietro penso proprio al periodo del doppio confronto con il Liverpool, che ha influito sulla nostra stagione. Di sicuro il nostro percorso è stato bellissimo: abbiamo vinto trofei importanti, siamo arrivati agli ottavi di Champions League. Arrivare secondi non piace a nessuno ma lo scorso luglio non avrei mai immaginato tutto questo. L'amaro in bocca c'è, perché abbiamo chiuso il campionato con 9 vittorie nelle ultime 10 partite di campionato".

"Facciamo i complimenti al Milan, è stato un bel duello: ci siamo incontrati quattro volte in stagione, li abbiamo battuti in coppa. Onore a loro. Lo scorso luglio nessuno pensava che l'Inter sarebbe arrivata a questo punto, a novembre poi ci davano per favoriti: merito del lavoro di questi giocatori, mio e del mio staff, di tutti. Abbiamo proposto un calcio bello, abbiamo creato sempre tanto, mi riconosco in questo gioco e in questa squadra".

Ora lo sguardo al futuro: "Ci incontreremo con il Presidente e con la società nei prossimi giorni per parlare del futuro di questa squadra: abbiamo tifosi che meritano altre gioie. L'auspicio è di ripartire nel migliore dei modi".

