II Milan è campione d'ltalia

A chiudere i conti ci pensa Kessiè che al 36' realizza cala il triste su assist del solito Leao. La ripresa è per gli uomini di Pioli solo gestione del match in attesa del 90' che dà inizio alla festa rossonera per il tricolore che mancava da ormai dalla stagione 2010/2011.

Il Milan conquista lo scudetto n.19 al Mapei Stadium in tinte rossonere, battendo il Sassuolo per 3-0. Succede tutto nel primo tempo con Giroud che al 17' batte col mancino Consigli per l'0-1. Il Diavolo non abbassa la guardia e al 32' è ancora il francese a trovare la via del gol con un facile tap-in su assist di Leao per lo 0-2.