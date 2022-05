Inter-Sampdoria 3-0: a segno Perisic e Correa

Nel secondo tempo i nerazzurri riescono ad affondare la difesa avversaria. Perisic dall'interno dell'area con un diagonale sfrutta l'assist di Barella. La Samp concede spazi anche per un calo fisico dovuto alle chiusure delle trame del centrocampo interista. Il raddoppio nasce da un'azione simile al primo gol. Correa è ben servito da Calhanoglu. Lo stesso argentino cala il tris con una progressione a campo aperto. La sua azione insistita è respinta dal suo marcatore, ma con la palla capitata tra i piedi di girata tira un rasoterra vincente. Doppietta per Correa applaudito da Lautaro che qualche minuto dopo vede respingere da Audero un tocco velenoso e angolato.





Il pubblico interista non smette di sostenere la squadra, mentre Inzaghi concede la passerella a Caicedo e Gosens. Entra Dimarco e per Bastoni. Proprio l'esterno interista a fine gara è il più consolato dai suoi compagni per questo scudetto che l'Inter si è lasciato scucire con pochi ma decisivi passi falsi. Resta però gli apprezzamenti per la stagione disputata del pubblico interista che ha comunque acclamato la squadra di Inzaghi. Il Meazza onora il cammino fatto dall'Inter. A Milano lo scudetto cambia casa.

Per l'intera gara Audero è stato il migliore tra i blucerchiati deviando abilmente i colpi di testa di Lautaro, i tiri di Correa, intercettando i cross di Perisic e Dumfries. Gli ospiti si affacciano da Handanovic solo con Thorsby che manca il tocco sotti porta. L'Inter offre una prestazione convincente, domina in ogni zona del campo e va costantemente alla ricerca del gol, nonostante i conti in classifica fossero ormai chiusi con il Milan vincente.