Intimissimi si conferma un brand amato dalle celebrities

MILANO - La linea cotone di Intimissimi presenta un intimo semplice, che valorizza la femminilità e la donna che lo indossa, in grado di far sentire bene con sé stesse.

Elisabetta Canalis mostra la sua sensualità e il suo corpo in perfetta forma indossando il reggiseno in cotone con coppa preformata e rinforzata grazie un impercettibile supporto in tulle. La showgirl italiana sceglie il completo top e slip nel colore blu carta da zucchero, per un effetto fresco ed estivo.

Beatrice Valli sceglie la linea cotone per sentirsi avvolta e come abbracciata dal proprio intimo: un reggiseno a triangolo senza imbottitura e senza ferretto abbinato a uno slip brasiliana in cotone la rende comfort e romantica.

La famosa influencer Giulia Gaudino sceglie un completo intimo grigio che valorizza le sue forme restando elegante e comoda. La brassière in cotone si caratterizza per la spalla larga e l’elastico ricoperto in cotone sotto il seno. Senza ferretto e senza chiusura, è comodo e confortevole e ideale per momenti di realx o per il tempo libero.