John Cabot University: migliore laureata - Valedictorian 2022 è Giulia Leo di Bari

A lei l’onore, in qualità di studente migliore della classe 2022, di tenere il «discorso d’addio», accanto al presidente della JCU, Franco Pavoncello. Giulia Leo ha conseguito una laurea in comunicazione summa cum laude, con una specializzazione in scrittura creativa. Responsabile di Matthew, il giornale dell’università, Giulia Leo ha la passione del giornalismo.

ROMA - Si è tenuta in «stile americano», dopo due anni di interruzioni-covid, la cerimonia di conferimento delle lauree della John Cabot University (JCU), la più grande università Usa in Italia, con sede a Roma, frequentata da studenti provenienti da 75 nazioni. “Valedictorian” dell’evento è stata Giulia Leo, giovane pugliese, originaria di Bari.