Mariupol: al via le operazioni per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal

"Oggi ci concentriamo sull'acciaieria Azovstal", ha aggiunto la vice prima ministra ucraina. "Siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione presidenziale Andriy Yermak. Dopo le ultime evacuazioni, il sindaco di Mariupol stima che dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol restino circa 200 civili.



La zona di guerra di Mariupol è un "inferno", dicono il segretario generale Onu, António Guterres, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il presidente Putin afferma che Mosca è pronta a garantire l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal, ma solo se i militari nello stabilimento si arrendono.







'Gli Usa hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a uccidere numerosi generali russi'. Le rivelazioni del New York Times. E la Cnn: 'Anche per colpire la Moskva'.

MARIUPOL - Kiev ha annunciato l'inizio delle operazioni per tentare di evacuare i civili rimasti nello stabilimento siderurgico. "Preghiamo per il successo del piano", ha dichiarato la vicepremier ucraina"La Russia non ha alcuna intenzione di impiegare armi nucleari nella sua operazione speciale in ucraina", secondo il ministero degli Esteri russo, citato dalla agenzia russa Tass.